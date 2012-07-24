〔欧元债市〕德债小跌,此前穆迪将德国评级展望调降至负面

路透伦敦7月24日电---德国公债涨势于周二盘初中止,德债期货微跌,此前评级机构穆迪将德国、荷兰和卢森堡三国评级展望下调至负面.

穆迪指称希腊退出欧元区的可能性上升,这"可能导致一连串金融业冲击...决策者或许要付出非常高的代价才能控制住局势."并警告称这三国或许不得不增强对西班牙和意大利等区内高负债国家的支持.[ID:nSB1682816]