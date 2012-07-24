〔中国保险〕保监会拟允许险资参与股指期货等衍生品交易--征求意见稿

香港个股：中国再保险拟发行8亿美元五年期票据，息率3.375%
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，拟发行本金总额8亿美元五年期票据，息率3.375%。
路透上海7月24日电---中国保险机构的投资限制有望进一步放宽.据路透获得的监管部门征求意见稿显示,中国保监会拟允许保险资金参与股指期货、融资融券等金融衍生品交易.
在征求意见稿中,保监会还首次公布了保险机构可在海外投资的金融工具类型,包括货币市场类、固定收益类、权益类以及不动产等;保监会并拟将保险资金对未上市企业股权的投资上限倍增至总资产的10%.
此外,保监会还拟拓宽保险资产管理范围,保险资金可以投资境内商业银行发起的信贷资产支持证券、保证收益型理财产品,并可投资境内信托公司发起设立的集合资金信托计划,以及境内证券公司发起设立的有担保的集合资产管理计划.
上海证券报周二报导称,保监会将对险资投资再松绑,险资或可利用股权投资基金这种方式提高入市资金比例,投资股票和基金比例上限进而获变相突破.[ID:nSB1683068]
保监会负责人此前表示,针对进一步运用险资投资,保监会修订或拟定了10余项规定待推出.[ID:nSB1587298]上周以来,保监会已先后发布了"保险资金投资债券暂行办法"以及"保险资金委托投资管理暂行办法".(完)
--编译 边竞; 审校 张喜良
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，拟发行本金总额8亿美元五年期票据，息率3.375%。
路透3月3日 - 金价周五持坚，上日曾下跌逾1%；但由于市场预期美 国联邦储备理事会(美联储/FED)3月升息，金价料将在五周内首次出现周 线下跌，并录得去年12月以来最低价位。 0048 GMT，现货金 几无变动，每盎司报1,234美元。周四金价 录得去年12月15日以来最差单日表现，下跌逾1%，触及1,230.58美元的一 周多低位。 美国期金 上涨0.2%，报1,234.90美元。 美元指数 下跌0.1%至102.070。 美国初请失业金人数上周下降，接近44年低位，反映出尽管首季经济 增长仍然温和，但劳动力供应进一步收紧。 企业和消费者信心在特朗普入主白宫后数周内大幅升温，这有助于推 动美联储开展逾十年来首次持续的加息活动，尽管美国政府尚缺乏明确的 政策。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金 持仓量增加0.21%至845.32吨，周三为843.54吨。
路透上海3月3日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日升0.20%至94.28；SDR篮子指数微升至96.11，BIS篮子指数升至95.62。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.58%，SDR篮子指数升0.64%，BIS指数跌0.65% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8896 -87 欧元 7.2334 202 日圆 6.0253 128 港元 0.8876 -12 英镑