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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 14:27 BJT

〔澳洲股市〕中国PMI数据助其由跌转升,然欧债危机拖累依旧

路透7月24日电---澳洲股市周二自稍早跌势反弹并收高0.2%,此前中国汇丰制造业PMI初值升高,但欧元区债务危机仍削弱投资者风险胃纳能力.

中国公布PMI数据意外向好之后,澳洲大型矿商上扬约1%.必和必拓(BHP.AX)涨1.3%.力拓(RIO.AX)则涨0.7%.

澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)与Westpac BankingWBC.Ax分别上涨0.2%和0.4%.

澳股S&P/ASX 200指数今日收高6.9点,报4,135.8点.周一该指数曾下跌1.7%.(完)

--编译 洪曦;审校 田建华

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