〔欧洲个股〕英仕曼集团将再削减1亿美元成本,应对客户流失和资产缩水

路透伦敦7月24日电---英国对冲基金管理公司英仕曼集团(Man Group)(EMG.L)周二宣布进行又一轮成本削减,旨在支撑趋疲的营收,它们正在努力减少客户流失和资产缩水.

英仕曼宣布在未来18个月内再度削减1亿美元成本的计划,此前有一些分析师要求该公司节省更多成本,以抵消费用收入的减少.英仕曼股价自2011年以来已累计挫跌超过四分之三.

该集团3月时曾宣布削减9,500万美元成本的措施.

该集团表示截至6月的六个月间,客户净撤出资金24亿美元,规模大致符合分析师预期.

截至3月底,该集团管理的资产规模从590亿美元降至527亿美元.

"我们相信今天宣布的变革措施,外加之前已取得的进展,能让公司很好地保护和重建股东价值,"英仕曼集团执行长Peter Clarke在声明中称.(完)