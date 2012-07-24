《Campbell专栏》中海油收购Nexen交易带中国走进全球原油指标核心

(本文作者为路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Campbell; 编译 艾茂林/王兴亚

路透纽约7月23日电---中国国有企业中海油(0883.HK)斥资151亿美元收购加拿大NexenNXY.TO,收获的不止是更多原油资产.

这宗收购案还会让中海油走进实货原油指标北海BFOE的核心,这是中国公司首次获得机会来近距离观察和探究这个隐秘而影响力巨大的市场.

全球交易的大多数原油均以"即期布兰特"为定价基础,这是麦格劳-希尔旗下普氏MHP.N以北海地区四种原油(BFOE)的相对价值计算出的每日石油报价.这四种原油分别是布兰特(Brent)、福尔蒂斯(Forties)、奥塞贝格(Oseberg)和伊科菲斯克(Ekofisk)原油.

虽然这四种品级原油仅相当于世界石油产量的大概1%,但却对全球原油价格产生巨大影响,因即期布兰特是全球交易的大多数品级原油的定价指标.

而由于福尔蒂斯原油通常决定了即期布兰特的价格,因此成为BFOE市场上最具影响力的品级原油.因品质差异,福尔蒂斯原油一般是四种原油中最便宜的.

Nexen运营的Buzzard油田日产能为21万桶,是福尔蒂斯原油的最大供应方.

并购交易完成后,中海油将成为该油田运营方,一举成为世界原油定价系统核心的关键角色.

掌握Buzzard油田权益后,中海油将获得福尔蒂斯原油船货,从而可以活跃在确定即期布兰特价格的25日BFOE远期市场.

而比原油船货更有价值的是,中海油将获得北海原油供应状况的珍贵市场信息.

预先了解北海原油供应布局,将令中海油在交易操作中占据上风,不仅针对北海原油,对全球交易都是如此.前提是该公司选择对获得的信息加以利用.

当然,这么做谈不上什么违法或是可疑.

这个系统长期以来让壳牌(RDSa.L)和BP(BP.L)等老牌石油巨头获益匪浅,他们利用北海生产信息,来交易与即期布兰特价格评估相关的实货和金融产品,其中包括布兰特原油期货.

但对中国新兴的石油行业来讲,这么做的确是迈出了一大步,并且也符合北京当局更广泛的能源领域目标.

作为过去一个纯粹的价格接受者,中国今后将对短期基本面变化有所了解,而正是这些变化直接或间接地影响了该国进口石油必须支付的成本.

**值得担忧吗?**

在支配全球大部分原油交易的石油定价机制核心中,中国占据一席之地将令一些人心绪不宁.

不过,还不能就此认为一旦Nexen收购案完成,北京将开始操纵油价以满足自身利益.

首先,Nexen在Buzzard油田福尔蒂斯原油的产出份额相当于每月大约四船船货,远不足以垄断布兰特原油市场.

另外,布兰特报价在结构上的缺陷使其更容易遭遇上行压力.由于北海原油产量的自然下滑,有时候会出现过多买家抢购与即期布兰特市场相关原油的情况.

这样一来,精明的交易商很容易基于月度装运计划积攒起足够多的船货,引发轧空从而推动布兰特油价短暂走高.

但中国作为石油进口大国,不大可能希望原油价格被推高.

其目标更可能是油价走低.但压低布兰特油价具有更大的挑战性,原因在于BFOE潜在的上行趋势.

或许中海油会大量装运北海原油船货,然后在市场上抛售以压制即期布兰特指标价格.

然而,此类操作的成本或将盖过其他地方实现的成本节约,特别是如果最初预先储备其他BFOE船货推动布兰特原油大涨的话.

更可能的情况是,中海油利用检修停产等预知信息对布兰特原油期货市场加以利用.

布兰特原油期货已经显示出对北海原油市场短期波动的反应明显,为增加北海原油生产收益提供了一条合法途径.

但收购Nexen给中海油带来的真正好处可能与即期布兰特原油未来有关,而与目前市场结构关系不大.

指标价格与短期价格扭曲之间的敏感性已经广为人知,并且人们已经采取行动,寻找改善市场结构的方法.

北海原油行业、报价机构与监管机构之间就即期布兰特这一原油指标之未来的磋商仍在继续,现在中海油将占据其中一席.(完)