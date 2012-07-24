〔欧股业绩〕斯沃琪重申今年营收目标,未理会中国高端业务降温

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透苏黎世7月24日电---全球最大的制表商--瑞士斯沃琪(Swatch)UHR.VX公布今年上半年获利强劲增长,并乐观看待未来几个月,称预计所有部门全球范围内业务增长.
斯沃琪周二表示,"尽管有一些负面趋势,如汇率和欧元区局势以及大中华区一些高端部门出现疲软,但集团明显看到未来机会大于风险."斯沃琪重申今年营收将达创纪录的80亿瑞郎的目标.
该公司公布上半年营收增长14%至38.5亿瑞郎(39亿美元),扣除少数股东权益的净利增长25%至7.20亿瑞郎,高于路透调查分析师预估的6.72亿瑞郎.
在钻石和黄金价格上涨之外,欧元区债务危机和瑞郎走强也一直是斯沃琪集团的担忧,打压利润率.
不过该公司表示,汇率持稳对于营收有正面效应.去年9月瑞士央行采取限制瑞郎上限措施,帮助汇率企稳.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。