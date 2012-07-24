〔欧股业绩〕斯沃琪重申今年营收目标,未理会中国高端业务降温

路透苏黎世7月24日电---全球最大的制表商--瑞士斯沃琪(Swatch)UHR.VX公布今年上半年获利强劲增长,并乐观看待未来几个月,称预计所有部门全球范围内业务增长.

斯沃琪周二表示,"尽管有一些负面趋势,如汇率和欧元区局势以及大中华区一些高端部门出现疲软,但集团明显看到未来机会大于风险."斯沃琪重申今年营收将达创纪录的80亿瑞郎的目标.

该公司公布上半年营收增长14%至38.5亿瑞郎(39亿美元),扣除少数股东权益的净利增长25%至7.20亿瑞郎,高于路透调查分析师预估的6.72亿瑞郎.

在钻石和黄金价格上涨之外,欧元区债务危机和瑞郎走强也一直是斯沃琪集团的担忧,打压利润率.

不过该公司表示,汇率持稳对于营收有正面效应.去年9月瑞士央行采取限制瑞郎上限措施,帮助汇率企稳.(完)