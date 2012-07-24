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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 14:45 BJT

〔东京汇市〕欧元在中国PMI数据公布后持稳,澳元亦受提振

* 中国7月汇丰制造业PMI初值向好,提振澳元

* 穆迪将德国债信评级展望下调为负面

* 希腊成为关注焦点,因国际贷款机构商讨该国的命运

路透东京7月24日电---欧元兑日圆和兑美元周二在亚洲市场持稳,因为刚公布的数据显示,中国制造业产出有改善迹象,投资者的风险偏好随之回暖.

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