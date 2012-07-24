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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 15:08 BJT

〔中国股市〕沪综指收升,受汇丰中国7月制造业PMI初值数据改善提振

路透北京7月24日电---中国股市沪综指周二小幅反弹收升,受汇丰中国7月制造业PMI初值数据明显改善提振.不过,分析人士称,目前走势仍以技术性反弹为主,在宏观经济增速回落真正见底之前,大盘或有继续下探风险.

沪综指.SSEC收报2,146.589点,涨5.187点,或0.24%,早盘一度跌至2,131.626的年底新低;昨日该股指收跌至逾40个月新低.今日上海A股成交额为465亿元人民币,上日为479亿元.

湘财证券分析师徐广福表示,自5月初开始的此轮下跌已形成超跌行情,整体讲,今日走势以技术性反弹为主.他并认为,中国经济7月份见底的概率较低,投资者并持续关注市场供需问题.

"短线市场将进入弱势反弹周期,...今年(新股)供求关系相对恶劣,价格居高不下导致风险偏好降低,股票投资兴趣减弱,加上之后大量解禁股逐步流通,市场供应可能进一步加剧."他称.

今日保险、券商股等领涨.有报导称,保监会将对险资投资再松绑,险资或可利用股权投资基金这种方式提高入市资金比例,投资股票和基金比例上限进而获变相突破.[ID:nSB1683068]中国人寿(601628.SS)收升1.59%,报19.83元.

金改概念股亦再度飙升,其中浙江东日(600113.SS)涨停报12元.

中国宏观经济先行指标--7月汇丰制造业PMI初值创下五个月高位,表明工业活动温和改善,前期宽松政策正逐渐生效,中国经济正慢慢企稳.[ID:nSB1683098]该数据在一定程度上缓和了投资者的焦虑,扶助亚洲股市部分扳回稍早跌幅.

沪深300指数8月合约CIFQ2尾盘报2,386.2点,涨0.27%,成交量为363,464手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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