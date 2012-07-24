〔中国股市〕沪综指收升,受汇丰中国7月制造业PMI初值数据改善提振

香港个股：中国再保险拟发行8亿美元五年期票据，息率3.375%
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，拟发行本金总额8亿美元五年期票据，息率3.375%。
路透北京7月24日电---中国股市沪综指周二小幅反弹收升,受汇丰中国7月制造业PMI初值数据明显改善提振.不过,分析人士称,目前走势仍以技术性反弹为主,在宏观经济增速回落真正见底之前,大盘或有继续下探风险.
沪综指.SSEC收报2,146.589点,涨5.187点,或0.24%,早盘一度跌至2,131.626的年底新低;昨日该股指收跌至逾40个月新低.今日上海A股成交额为465亿元人民币,上日为479亿元.
湘财证券分析师徐广福表示,自5月初开始的此轮下跌已形成超跌行情,整体讲,今日走势以技术性反弹为主.他并认为,中国经济7月份见底的概率较低,投资者并持续关注市场供需问题.
"短线市场将进入弱势反弹周期,...今年(新股)供求关系相对恶劣,价格居高不下导致风险偏好降低,股票投资兴趣减弱,加上之后大量解禁股逐步流通,市场供应可能进一步加剧."他称.
今日保险、券商股等领涨.有报导称,保监会将对险资投资再松绑,险资或可利用股权投资基金这种方式提高入市资金比例,投资股票和基金比例上限进而获变相突破.[ID:nSB1683068]中国人寿(601628.SS)收升1.59%,报19.83元.
金改概念股亦再度飙升,其中浙江东日(600113.SS)涨停报12元.
中国宏观经济先行指标--7月汇丰制造业PMI初值创下五个月高位,表明工业活动温和改善,前期宽松政策正逐渐生效,中国经济正慢慢企稳.[ID:nSB1683098]该数据在一定程度上缓和了投资者的焦虑,扶助亚洲股市部分扳回稍早跌幅.
沪深300指数8月合约CIFQ2尾盘报2,386.2点,涨0.27%,成交量为363,464手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，拟发行本金总额8亿美元五年期票据，息率3.375%。
路透3月3日 - 金价周五持坚，上日曾下跌逾1%；但由于市场预期美 国联邦储备理事会(美联储/FED)3月升息，金价料将在五周内首次出现周 线下跌，并录得去年12月以来最低价位。 0048 GMT，现货金 几无变动，每盎司报1,234美元。周四金价 录得去年12月15日以来最差单日表现，下跌逾1%，触及1,230.58美元的一 周多低位。 美国期金 上涨0.2%，报1,234.90美元。 美元指数 下跌0.1%至102.070。 美国初请失业金人数上周下降，接近44年低位，反映出尽管首季经济 增长仍然温和，但劳动力供应进一步收紧。 企业和消费者信心在特朗普入主白宫后数周内大幅升温，这有助于推 动美联储开展逾十年来首次持续的加息活动，尽管美国政府尚缺乏明确的 政策。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金 持仓量增加0.21%至845.32吨，周三为843.54吨。
路透上海3月3日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日升0.20%至94.28；SDR篮子指数微升至96.11，BIS篮子指数升至95.62。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.58%，SDR篮子指数升0.64%，BIS指数跌0.65% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8896 -87 欧元 7.2334 202 日圆 6.0253 128 港元 0.8876 -12 英镑