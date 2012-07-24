《汇市简讯》欧元/美元技术面:出现涨势时可视作新的卖出机会

香港个股：汇丰控股盘初小幅下跌，上日伦敦回购约2,100万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周四在伦敦买入约317万股普通股，按成交量加权平均价每股6.6622英镑，涉资约2,110万英镑。
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* 欧元/美元反弹,但可能只是在低位上方展开盘整
* 日线图显示,后市有续跌空间
* 在隔夜市场获利了结后,可考虑在涨势出现时重建空仓
* 下档方面,继续下看七年趋势线切入位1.1985
* 留意蜡烛线图出现的十字星型态,这暗示可能进一步展开下跌整理 (完)
--编译 白云;审校 郑茵
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