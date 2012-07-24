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市场报道 | 2012年 7月 24日 星期二 15:05 BJT

《汇市简讯》欧元/美元技术面:出现涨势时可视作新的卖出机会

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* 欧元/美元反弹,但可能只是在低位上方展开盘整

* 日线图显示,后市有续跌空间

* 在隔夜市场获利了结后,可考虑在涨势出现时重建空仓

* 下档方面,继续下看七年趋势线切入位1.1985

* 留意蜡烛线图出现的十字星型态,这暗示可能进一步展开下跌整理 (完)

--编译 白云;审校 郑茵

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