〔日本股市〕日经指数盘旋于六周低点,因担心西班牙或需全面救助(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节)
路透东京7月24日电---日本股市日经指数周二盘旋于六周低点,但数据显示中国经济出现好转迹象,帮助扳回稍早因西班牙或需金融纾困疑虑引发的部分跌幅.
出口商再次严重受创,令电子机械类股指数.IELEC.T跌至三年低点,因投资者削减风险曝险,令日圆兑美元及欧元走强.
日经指数.N225跌0.2%,收报8,488.09点,接近6月4日所及六个月低点8,295.63点.
"中国数据略有好转,扶助小松制作所(6301.T)等企业小幅上涨,但反弹幅度仍然很小,因抛售的理由很多,"Kazaka Securities首席分析师Yoshihiko Tabei表示.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。