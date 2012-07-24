〔日本股市〕日经指数盘旋于六周低点,因担心西班牙或需全面救助(更新版)

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路透东京7月24日电---日本股市日经指数周二盘旋于六周低点,但数据显示中国经济出现好转迹象,帮助扳回稍早因西班牙或需金融纾困疑虑引发的部分跌幅.

出口商再次严重受创,令电子机械类股指数.IELEC.T跌至三年低点,因投资者削减风险曝险,令日圆兑美元及欧元走强.

日经指数.N225跌0.2%,收报8,488.09点,接近6月4日所及六个月低点8,295.63点.

"中国数据略有好转,扶助小松制作所(6301.T)等企业小幅上涨,但反弹幅度仍然很小,因抛售的理由很多,"Kazaka Securities首席分析师Yoshihiko Tabei表示.