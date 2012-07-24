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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 15:07 BJT

〔韩股业绩〕浦项钢铁第二季营业利润同比下滑29%,符合市场预估

路透首尔7月24日电---韩国浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)周二公布:

* 第二季母公司营业利润为1.06万亿(兆)韩元(市场预估为1.01万亿韩元)

* 第二季母公司营收9.22万亿韩元(预估为9.54万亿)

* 第二季母公司净利4,660亿韩元(预估为7,200亿)

* 预计第三季钢材需求将较上年同期改善

* 调降2012年营收目标至37.5万亿韩元,此前预估为37.7万亿韩元

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