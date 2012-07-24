〔韩股业绩〕浦项钢铁第二季营业利润同比下滑29%,符合市场预估

金属期市：伦铜本周料将收平，受美国升息预期打压
路透墨尔本3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，但周线料将无大变动，因美元走强盖过了持续供应中断的影响以及需求改善的迹象。
路透首尔7月24日电---韩国浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)周二公布:
* 第二季母公司营业利润为1.06万亿(兆)韩元(市场预估为1.01万亿韩元)
* 第二季母公司营收9.22万亿韩元(预估为9.54万亿)
* 第二季母公司净利4,660亿韩元(预估为7,200亿)
* 预计第三季钢材需求将较上年同期改善
* 调降2012年营收目标至37.5万亿韩元,此前预估为37.7万亿韩元
路透墨尔本3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，但周线料将无大变动，因美元走强盖过了持续供应中断的影响以及需求改善的迹象。
该行今天在联交所的声明称，周四在伦敦买入约317万股普通股，按成交量加权平均价每股6.6622英镑，涉资约2,110万英镑。
路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报导指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。