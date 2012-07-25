〔伦敦奥运〕詹姆斯警告西班牙队须小心,称美国队每天都在进步

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路透巴塞罗那7月23日电（记者Larry Fine）---詹姆斯（LeBron James）周一称美国男篮每天都在通向伦敦奥运会的路上越走越好，他提醒对手西班牙队要小心。

25日北京奥运会冠军美国队与银牌得主西班牙队进行一场热身赛。比赛将在巴塞罗那的圣约迪体育馆（Palau Sant Jordi）进行。这是美国队奥运会开幕前的最后一场热身赛，同时这场比赛也被视作奥运会男篮决赛的预演。

周日美国队费了一番力气才没让阿根廷队赶超比分，美国队最终以86-80小胜。尽管如此，NBA总决赛最有价值球员、来自迈阿密热火的詹姆斯表示美国队的状态还处在上升阶段。

“我们的状态更好了。最近几天我们每天都在进步，”当谈到队伍在团队合作方面的进步时，詹姆斯如此说道。

“只要你与队友一起站在球场上打球，那么你们就能让每个人一天天进步。我们已经做到了这一点。”

詹姆斯在美国队与阿根廷队的比赛中取得15分、7个篮板和5次助攻。他说西班牙队对于美国队来说是很强劲的挑战者，这不仅是因为西班牙队的前锋有身高优势，而且是因为西班牙队的队员们有大量在场上团结协作的经验。

“他们配合得很好。他们一起打球已经有好一段时间了，”詹姆斯如此说道。如果美国队遭遇西班牙队的话，詹姆斯有希望突破前锋加索尔兄弟（Pau and Marc Gasol）以及伊巴卡（Serge Ibaka）的封锁并取得几个有力的篮板。

“当出现篮板球的时候你得使劲浑身解数才能阻止他们拿到它，因为他们的个子实在太大了。”

杜兰特（Kevin Durant）在周日的比赛上独得27分，成为单场得分王。他说西班牙队得更加重视美国队的威胁。

“这是我们的赛场。我们不关心西班牙队表现如何。我们知道他们是一支强大的队伍，同时我们也很尊敬他们。他们确实有冠军队伍的样子，但是这个赛场是我们的舞台，我们才是主角。”（完）