〔伦敦奥运〕詹姆斯警告西班牙队须小心,称美国队每天都在进步

****日韩经济指标预测--3月2日-3月9日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴塞罗那7月23日电（记者Larry Fine）---詹姆斯（LeBron James）周一称美国男篮每天都在通向伦敦奥运会的路上越走越好，他提醒对手西班牙队要小心。
25日北京奥运会冠军美国队与银牌得主西班牙队进行一场热身赛。比赛将在巴塞罗那的圣约迪体育馆（Palau Sant Jordi）进行。这是美国队奥运会开幕前的最后一场热身赛，同时这场比赛也被视作奥运会男篮决赛的预演。
周日美国队费了一番力气才没让阿根廷队赶超比分，美国队最终以86-80小胜。尽管如此，NBA总决赛最有价值球员、来自迈阿密热火的詹姆斯表示美国队的状态还处在上升阶段。
“我们的状态更好了。最近几天我们每天都在进步，”当谈到队伍在团队合作方面的进步时，詹姆斯如此说道。
“只要你与队友一起站在球场上打球，那么你们就能让每个人一天天进步。我们已经做到了这一点。”
詹姆斯在美国队与阿根廷队的比赛中取得15分、7个篮板和5次助攻。他说西班牙队对于美国队来说是很强劲的挑战者，这不仅是因为西班牙队的前锋有身高优势，而且是因为西班牙队的队员们有大量在场上团结协作的经验。
“他们配合得很好。他们一起打球已经有好一段时间了，”詹姆斯如此说道。如果美国队遭遇西班牙队的话，詹姆斯有希望突破前锋加索尔兄弟（Pau and Marc Gasol）以及伊巴卡（Serge Ibaka）的封锁并取得几个有力的篮板。
“当出现篮板球的时候你得使劲浑身解数才能阻止他们拿到它，因为他们的个子实在太大了。”
杜兰特（Kevin Durant）在周日的比赛上独得27分，成为单场得分王。他说西班牙队得更加重视美国队的威胁。
“这是我们的赛场。我们不关心西班牙队表现如何。我们知道他们是一支强大的队伍，同时我们也很尊敬他们。他们确实有冠军队伍的样子，但是这个赛场是我们的舞台，我们才是主角。”（完）
编译：孙舒 发稿：王燕焜
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透多伦多3月1日 - 加拿大指标股指周三录得10个月来最大单日点数涨幅，金融企业憧憬美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能会加息。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.11 进口 -- +1.0% 出口 -- +5.0%