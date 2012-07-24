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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 15:09 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元反弹,受助于中国PMI数据高于预期

路透惠灵顿/悉尼7月24日电---澳元和新西兰元周二全面反弹,此前汇丰中国制造业PMI数据优于预期,令市场感到欣慰.

汇丰(HSBC)周二公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的7月初值数据,跳升至49.5,创下五个月高位[ID:nSB1683098],暗示中国政府支持经济成长的政策正在生效.

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