〔欧股业绩〕沃尔沃第二季订单下滑甚于预期,但维持欧美市场全年预估(更新版)

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路透斯德哥尔摩7月24日电---全球第二大卡车制造商沃尔沃(VOLVb.ST)公布,二季度订单下滑幅度大于预期,受北美和欧洲需求下滑打击.不过,尽管不确定性日益增大,沃尔沃还是维持对这两个最大市场的预估不变.

在2010年和2011年大部分时间里,卡车市场需求强劲复苏,不过随着欧债危机的到来和全球经济放缓,卡车生产商的日子变得越来越不好过.

沃尔沃表示,第二季所有市场的卡车总订单数同比下滑19%,比路透调查的分析师平均预估的下滑10%还要糟.

"下滑主要受北美市场拖累,去年第二季该市场的订单数很高,此外南欧市场也进一步疲软,"其在一份声明中称.

不过沃尔沃维持对欧洲和北美两大市场的全年订单预估不变,即欧洲市场小幅下降,而北美订单料升至约25万辆.

沃尔沃也指出,美国客户对于下订单更为谨慎,因对于经济的担忧加剧.

自年初以来,沃尔沃在巴西的需求出现下滑,因当地推行的排放新规压制了需求.沃尔沃将今年在巴西的销量预估从此前的10.5万辆下调至9万辆.

沃尔沃当季营业利润从上年同期的76.5亿瑞典克朗降至73.4亿,但高于路透调查的16位分析师平均预估的66.6亿.

不过,该获利中包括了4.95亿瑞典克朗在巴西的增值税抵扣和1亿克朗的日本保险赔偿.(完)