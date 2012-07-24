〔欧股业绩〕沃尔沃第二季订单下滑甚于预期,但维持欧美市场全年预估(更新版)

香港个股：中国再保险拟发行8亿美元五年期票据，息率3.375%
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，拟发行本金总额8亿美元五年期票据，息率3.375%。
(新增细节)
路透斯德哥尔摩7月24日电---全球第二大卡车制造商沃尔沃(VOLVb.ST)公布,二季度订单下滑幅度大于预期,受北美和欧洲需求下滑打击.不过,尽管不确定性日益增大,沃尔沃还是维持对这两个最大市场的预估不变.
在2010年和2011年大部分时间里,卡车市场需求强劲复苏,不过随着欧债危机的到来和全球经济放缓,卡车生产商的日子变得越来越不好过.
沃尔沃表示,第二季所有市场的卡车总订单数同比下滑19%,比路透调查的分析师平均预估的下滑10%还要糟.
"下滑主要受北美市场拖累,去年第二季该市场的订单数很高,此外南欧市场也进一步疲软,"其在一份声明中称.
不过沃尔沃维持对欧洲和北美两大市场的全年订单预估不变,即欧洲市场小幅下降,而北美订单料升至约25万辆.
沃尔沃也指出,美国客户对于下订单更为谨慎,因对于经济的担忧加剧.
自年初以来,沃尔沃在巴西的需求出现下滑,因当地推行的排放新规压制了需求.沃尔沃将今年在巴西的销量预估从此前的10.5万辆下调至9万辆.
沃尔沃当季营业利润从上年同期的76.5亿瑞典克朗降至73.4亿,但高于路透调查的16位分析师平均预估的66.6亿.
不过,该获利中包括了4.95亿瑞典克朗在巴西的增值税抵扣和1亿克朗的日本保险赔偿.(完)
--编译 王洋;审校 郑茵
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，拟发行本金总额8亿美元五年期票据，息率3.375%。
路透3月3日 - 金价周五持坚，上日曾下跌逾1%；但由于市场预期美 国联邦储备理事会(美联储/FED)3月升息，金价料将在五周内首次出现周 线下跌，并录得去年12月以来最低价位。 0048 GMT，现货金 几无变动，每盎司报1,234美元。周四金价 录得去年12月15日以来最差单日表现，下跌逾1%，触及1,230.58美元的一 周多低位。 美国期金 上涨0.2%，报1,234.90美元。 美元指数 下跌0.1%至102.070。 美国初请失业金人数上周下降，接近44年低位，反映出尽管首季经济 增长仍然温和，但劳动力供应进一步收紧。 企业和消费者信心在特朗普入主白宫后数周内大幅升温，这有助于推 动美联储开展逾十年来首次持续的加息活动，尽管美国政府尚缺乏明确的 政策。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金 持仓量增加0.21%至845.32吨，周三为843.54吨。
路透上海3月3日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日升0.20%至94.28；SDR篮子指数微升至96.11，BIS篮子指数升至95.62。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.58%，SDR篮子指数升0.64%，BIS指数跌0.65% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8896 -87 欧元 7.2334 202 日圆 6.0253 128 港元 0.8876 -12 英镑