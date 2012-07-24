乳癌细胞可摧毁关键免疫反应--研究

金属期市：伦铜本周料将收平，受美国升息预期打压
路透墨尔本3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，但周线料将无大变动，因美元走强盖过了持续供应中断的影响以及需求改善的迹象。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港7月23日电---澳大利亚的研究人员周一表示，乳腺癌细胞能摧毁人体内一个强大的免疫反应，使该病扩散至患者的骨头中。
他们也曾尝试用两种方式恢复这种免疫反应，帮助病人对抗乳腺癌，但这些疗法还需更多测试和更多年限才可成为常规治疗手段。
澳大利亚墨尔本皮特·马克卡伦癌症中心(Peter MacCallum Cancer Centre)研究人员帕克(Belinda Parker)表示：“我们发现了乳腺癌细胞关闭免疫系统的一种途径，这使其得以扩散至骨头等其他地方。”
她在接受路透电话采访时表示：“通过了解其发病原理，我们希望利用现有和新疗法恢复这种免疫功能，防止癌症的蔓延。”
该研究刊登在周一发表的《自然医学》(Nature medicine)杂志上。
2010年，确诊罹患乳腺癌的人数达150万，乳腺癌是全世界女性的“头号杀手”。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透墨尔本3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，但周线料将无大变动，因美元走强盖过了持续供应中断的影响以及需求改善的迹象。
该行今天在联交所的声明称，周四在伦敦买入约317万股普通股，按成交量加权平均价每股6.6622英镑，涉资约2,110万英镑。
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