〔中国债市〕人民币利率互换总体持稳,PMI向好抵消回购利率下行影响

路透上海7月24日电---中国人民币利率互换(IRS)周二总体变化不大.大规模逆回购操作等虽助七天期回购利率下行,但优于预期的汇丰PMI数据抵消了上述下行动力,市场因此波动有限.

汇丰(HSBC)周二稍早公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的7月初值数据,跳升至49.5,创下五个月高位,但依然是连续第九个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1683098]

北京一银行交易员表示,"早上资金松了些,所以(IRS)跌了点儿,PMI出来又回去了."

今日央行公开市场进行了950亿元人民币的逆回购操作,近对冲本周全部逆回购到期量.资金市场上,受逆回购及国库现金定期存款招标等释放流动性支撑,隔夜和七天期品种加权利率明显回落,其中隔夜CN1DRP=CFXS下降近40个基点(bp),七天期CN7DRP=CFXS走低约18bp.

在央行持续在公开市场以逆回购代替降准背景下,交易员对后市预期暂时不明,多认为还需要继续观察央行操作.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 2.7506/2.9017 2.4950/2.5893 2.5233/2.6167 2.6471/2.7429 2.6628/2.9050

周一 2.8050/2.9375 2.5140/2.6100 2.5340/2.6260 2.6540/2.7520 2.6600/2.9175

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变动 -0.0544/-0.0358 -0.0190/-0.0207 -0.0107/-0.0093 -0.0069/-0.0091 +0.0028/-0.0125

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,142.14亿元,环比增长近两成.(完)