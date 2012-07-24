〔全球金市〕金价持稳,但欧元区忧虑令黄金承压

路透新加坡7月24日电---金价周二持稳在上日所及一周半低位约每盎司1,560美元的上方,不过欧债危机疑虑加深令黄金继续承压.

市场对西班牙财政状况的忧虑重燃,此前该国多个地区寻求中央政府的援助.穆迪投资服务公司周一宣布,将德国、荷兰、卢森堡的评级展望由稳定下调至负面,警告称这三国或许不得不增强对西班牙和意大利等区内高负债国家的支持.[ID:nSB1682816]