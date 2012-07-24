美国对叙问题关注点转向援助反抗力量--消息人士

香港个股：中国再保险拟发行8亿美元五年期票据，息率3.375%
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，拟发行本金总额8亿美元五年期票据，息率3.375%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿7月23日电---美国消息人士周一称，奥巴马政府已将对叙利亚问题的关注点从僵持的联合国外交行动转移，目前正在寻求进一步支持叙利亚反抗力量的方法，包括增加通讯设备供应和共享情报。
当前美国正转向西方和阿拉伯国家，以让他们帮助加大对叙利亚总统阿萨德的施压力度。阿萨德的权力核心上周遭遇致命性爆炸袭击，充分暴露其政权已变得脆弱不堪。
上周的袭击事件，加上反抗力量进攻叙利亚两个最大的城市，还有联合国制裁叙利亚的决议草案遭到否决，这些已促使美国官员加强筹划阿萨德可能垮台的应急计划。
美国官员坚称，他们目前没有向叙利亚反抗力量运送致命性武器的计划，白宫也公开排除了采取此举的可能性。
但美国政府准备提供更多通讯设备和培训，帮助反对派改善协调作战人员的指挥和控制能力。
“我们想支持他们变得更有凝聚力，不仅是想改善他们达成共同目标的能力，还想提高他们彼此沟通和联系的能力，”一位美国高官告诉路透。
虽然美国仍对伊斯兰武装分子在反抗阿萨德运动中扮演的角色感到担忧，但也有迹象显示，一些叙利亚政府军队调动的情报开始传向反抗力量。此类共享情报的详情尚不得而知。
一位不愿透露姓名的消息人士称，“政策稍有变化。我们没做任何致命性的事，但正在给予更多援助。”这位消息人士知晓白宫有关叙利亚问题的决策。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，拟发行本金总额8亿美元五年期票据，息率3.375%。
路透3月3日 - 金价周五持坚，上日曾下跌逾1%；但由于市场预期美 国联邦储备理事会(美联储/FED)3月升息，金价料将在五周内首次出现周 线下跌，并录得去年12月以来最低价位。 0048 GMT，现货金 几无变动，每盎司报1,234美元。周四金价 录得去年12月15日以来最差单日表现，下跌逾1%，触及1,230.58美元的一 周多低位。 美国期金 上涨0.2%，报1,234.90美元。 美元指数 下跌0.1%至102.070。 美国初请失业金人数上周下降，接近44年低位，反映出尽管首季经济 增长仍然温和，但劳动力供应进一步收紧。 企业和消费者信心在特朗普入主白宫后数周内大幅升温，这有助于推 动美联储开展逾十年来首次持续的加息活动，尽管美国政府尚缺乏明确的 政策。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金 持仓量增加0.21%至845.32吨，周三为843.54吨。
路透上海3月3日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日升0.20%至94.28；SDR篮子指数微升至96.11，BIS篮子指数升至95.62。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.58%，SDR篮子指数升0.64%，BIS指数跌0.65% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8896 -87 欧元 7.2334 202 日圆 6.0253 128 港元 0.8876 -12 英镑