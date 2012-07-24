〔新兴汇市〕中国PMI数据支撑新兴亚币,坡元领涨

路透新加坡7月24日电---周二公布的中国制造业数据表现不错,支撑新兴亚洲货币,尤其是坡元.但受欧债危机加深影响,新兴亚币前景仍不明朗.

坡元在亚洲货币中表现突出,避险买盘扶助坡元/马币(林吉特)SGDMYR=R触及14年高位,坡元/欧元EURSGD=R则徘徊在近12年高点附近.围绕新加坡一啤酒酿造商的并购战日渐白热化,也提振了坡元.