〔伦敦奥运〕科比直言身高是美国男篮夺冠最大障碍

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月20日电---篮球赛场历来是巨人们的天地，科比（Kobe Bryant）近日表示，他担心身高方面的不足可能会成为美国男篮卫冕之路上的最大障碍。

周四，美国男篮在热身赛中大胜英国队，这是开展热身赛以来的第三场胜利。接下来，美国男篮将飞赴巴塞罗那完成与西班牙以及阿根廷的热身赛。

科比表示，美国队确实是男篮项目的夺冠热门，但他们并非不可战胜。

“毫无疑问我们是有劣势的，对手可以利用它们来击败我们，”他如此告诉记者。“所以，我们必须多加小心。”

“问题在于身高。高度足够的队伍可以放缓比赛的节奏并对我们的内线造成冲击，我们得发挥防守方面的优势。”

主教练沙舍夫斯基（Mike Krzyzewski）说，美国队不会把夺冠当成理所当然的事，但是他有信心美国队最终会赢得金牌。

“我们不可能一直处于绝对优势，因为世界上其他的队伍也很强，”沙舍夫斯基如此说道。

“我们不能做出任何保证。我希望我们打球的方式能赢得一枚金牌。”

美国男篮将在7月29日迎来第一场比赛，届时它们将对战法国队。（完）