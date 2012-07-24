〔韩股业绩〕浦项钢铁第二季利润下降,受全球需求疲软和价格竞争影响(更新版)

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路透首尔7月24日电---全球第四大钢铁商--韩国浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)公布季度营业利润同比下降29%,因订单放缓,且自中国和日本进口的钢铁价格更为便宜,压低了国内钢铁售价.

全球钢铁需求一直在放缓,受最大钢铁消费国中国经济增长趋疲和欧债危机的冲击.浦项钢铁周二还宣布小幅调降全年营收预估,从37.7万亿(兆)韩元降至37.5万亿韩元(327亿美元).

来自全球最大的钢铁出产国--中国和日本的进口钢铁,压低了韩国国内的钢铁售价,浦项生产的钢铁中约有三分之二在国内销售.

"包括浦项在内的韩国钢铁商在进行一项是否对日本和中国进口钢铁提起反倾销诉讼的可行性研究,"韩国钢铁协会的一位官员表示.

浦项钢铁公布第二季母公司利润为1.06万亿韩元,路透调查访问的分析师预估值为1万亿韩元.浦项钢铁是亚洲首家公布业绩的大型钢铁商.

虽然季度利润低于去年同期的1.5万亿韩元,但较前季的4,220亿韩元有很大改善,受成本控制措施提振.

浦项钢铁在国内市场的主导低位,外加其成本竞争力,将帮助公司在当前业绩季实现优于地区同业的表现.(完)