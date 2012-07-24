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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 15:35 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超31亿韩元

路透首尔7月24日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超31亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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7月24日 3.1 -36.4 30.0

7月23日 -167.4 -106.6 264.5

7月20日 192.5 -68.2 -138.7

7月19日 73.2 287.2 -340.7

7月18日 -43.0 -191.9 225.5

7月17日 318.1 583.7 -216.5

7月16日 -84.6 47.8 31.8

7月13日 -335.5 432.4 -126.9

7月12日 -241.4 -141.2 491.6

7月11日 -226.8 -13.2 230.6

7月10日 -116.2 -24.5 172.0

7月 9日 -334.5 -43.6 245.7

7月 6日 18.1 -160.3 188.0

7月 5日 14.0 185.8 -165.5

7月 4日 173.3 98.4 -148.8

7月 3日 24.5 311.1 -414.6

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本月以来 -510.7 1,135.9 162.3

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今年以来 5,230.7 2,003.3 -3,683.0

------------------------------------------------- (完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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