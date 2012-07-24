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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 15:38 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元受中国乐观数据提振上涨,公债则走跌

路透首尔7月24日电---韩元兑美元KRW=周二上涨,公债价格则下跌,因中国制造业数据改善帮助重振风险偏好,逆转了韩元盘初的跌势.

韩元兑美元KRW=KFTC当地市场收报1,146.1,周一本地收盘价则为1,146.6.

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