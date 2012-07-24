欧元/美元:欧元上日剧跌,在1.2070美元获得一些支撑,随后反弹.日线蜡烛图形成小的十字星,暗示可能向1.2140和上周五收盘水位1.2160之间的跳空缺口反弹.升逾1.2170将有望继续涨向1.2300.但欧元必须突破1.2300,才能回看55日移动均线切入位1.2520.长线目标位依然在1.1880以及2010年希腊纾困后创下的低点.月线若收在1.2150下方,很可能触发欧元跌向上述目标.