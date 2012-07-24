《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦7月24日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:欧元上日剧跌,在1.2070美元获得一些支撑,随后反弹.日线蜡烛图形成小的十字星,暗示可能向1.2140和上周五收盘水位1.2160之间的跳空缺口反弹.升逾1.2170将有望继续涨向1.2300.但欧元必须突破1.2300,才能回看55日移动均线切入位1.2520.长线目标位依然在1.1880以及2010年希腊纾困后创下的低点.月线若收在1.2150下方,很可能触发欧元跌向上述目标.
美元/日圆:昨日从77.95日圆反转,促使美元急剧拉回,日线蜡烛图上看似偏多.只要美元守住5月低点77.60和周线云区底部,美元反弹的机会仍高.美元若突破79.30,将上看80.00,接着是主要阻力位--周线云区顶部80.45.(完)
--编译 沈以文;审校 丁琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。