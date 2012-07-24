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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 15:58 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦7月24日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:欧元上日剧跌,在1.2070美元获得一些支撑,随后反弹.日线蜡烛图形成小的十字星,暗示可能向1.2140和上周五收盘水位1.2160之间的跳空缺口反弹.升逾1.2170将有望继续涨向1.2300.但欧元必须突破1.2300,才能回看55日移动均线切入位1.2520.长线目标位依然在1.1880以及2010年希腊纾困后创下的低点.月线若收在1.2150下方,很可能触发欧元跌向上述目标.

美元/日圆:昨日从77.95日圆反转,促使美元急剧拉回,日线蜡烛图上看似偏多.只要美元守住5月低点77.60和周线云区底部,美元反弹的机会仍高.美元若突破79.30,将上看80.00,接着是主要阻力位--周线云区顶部80.45.(完)

--编译 沈以文;审校 丁琦

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