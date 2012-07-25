《热点透视》百度业绩增长显示中国中小企业具有惊人韧性

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撰稿 顾蔚 编译 白云

路透香港7月24日电---中国中小企业表现出惊人的韧性.他们是百度(BIDU.O)第二季获利同比大增70%的主要原因.那些缩减营销预算的公司转向网络广告也许让百度成为受益方,但事情不仅局限于此.制造业数据也显示,对中小企业困境的担忧或许有些过头.

百度第二季吸引到更多企业客户,这些企业的平均支出有所增长.尽管中国经济放缓,而且大客户支出谨慎,但百度季度总营收同比激增60%,每家网络营销客户贡献的营收跳增35%.谷歌(GOOG.O)的网络广告收入亦实现增长,但其最近一季的广告价格同比下跌了16%.

百度拥有一些抵御外部冲击的素质.就算经济下行,小企业也需要吸引客户,相比其它广告投放途径,付费搜索也许是更节省成本且更直接的吸引客户方式.此外,也有其它迹象显示中国中小企业的活动回暖.小企业所占权重更高的汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)7月升至五个月高位49.5.

有更易取得的资金来源或许是中国中小企业保持正常资金周转的原因.中国政府已推出一系列政策支持中小企业融资,因为他们能发挥创造就业的作用.银监会已通过多种方式鼓励银行向小企业提供更多贷款,其中包括降低小企业贷款的风险权重,在计算融资比率时不计入小额贷款,以及要求银行提高对中小企业不良贷款的容忍度.证监会亦出手相助,允许中小企业发债融资.

对中国中小企业提供更多政策支持,应能惠及这一不太受人重视的经济领域.要承认的是,在需求可能趋疲时鼓励企业负债存在风险.如果客户不增加,劳工成本持续攀升,将很可能出现坏帐.但目前看来,这些中小企业还撑得住--那些为他们提供服务的企业,比如百度,也一样处境不错.(完)