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市场报道 | 2012年 7月 24日 星期二 16:02 BJT

《汇市简讯》美元兑加元脱离高点,但后市仍偏多

0749 GMT

* 美元兑加元多头瞄准1.0250,但若再次在1.0205遇阻则无望实现目标

* 在昨日高点下方盘整涨势

* 小时图走高,汇价存在进一步上行可能性.(完)

--编译 隋芬;审校 艾茂林

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