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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 16:05 BJT

《汇市简讯》日本银行继续对抗美元/日圆空头

0722GMT

* 78.00-10区间见到有大量来自日本的买单.据闻有隐密/半官方账户在买入.

* 78.50附近布有来自非日本账户的卖单

* 突破6月1日低点77.65将有可能造成模型/投机账户更大规模地做空

* 77.50障碍位上方有新的日本买盘

* 2月14日低点77.36提供强劲的技术支撑.(完)

--编译 王洋; 审校 高琦

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