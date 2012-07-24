〔中国债市〕利率品种续盘整,经济指标向好对冲资金紧张和缓利好

路透北京7月24日电---中国银行间债市周二利率产品续盘整,今日进行的国库现金定存和逆回购操作如两股甘泉,暂解资金面一时之"渴",但早间公布的汇丰制造业PMI初值创五个月高位,昭示经济正缓步企稳,一定程度对冲了流动性改善对债市的利好效应.

交易人士表示,随着央行公开市场滚动逆回购操作,市场对未来降准的预期慢慢分化,而欧元区情况还在不断演变过程中,判断国内债市未来表现还需进一步的观察.

"上下差不多在1-2个点."深圳一券商交易员称,"现在方向不是特别明显,利率品种给人的感觉就是要死不活的,(利好债市的)好消息也刺激不起来,(利空债市的)坏消息(收益率)也上不到哪去."

今日央行公开市场进行了950亿元人民币的逆回购操作,近对冲本周全部逆回购到期量.资金市场上,受逆回购及国库现金定期存款招标等释放流动性支撑,隔夜和七天期品种加权利率明显回落,其中隔夜CN1DRP=CFXS下降近40个基点(bp),七天期CN7DRP=CFXS走低约18bp.

汇丰(HSBC)稍早公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的7月初值数据,跳升至49.5,创下五个月高位,但依然是连续第九个月处在荣枯分水岭下方.上月该数据终值降至48.2的七个月低点.[ID:nSB1683098]

剩余期限约9.84年的固息国债120009券最新收益率双边报价tCN120009=CFXM在3.2900%/3.2700%,较上一交易日尾盘3.2800%/3.2600%略有上行.剩余期限约0.75年的央票1001032券最新收益率双边报价tCN1001032=CFXS在2.64%,与昨日尾盘持平.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.9700 3.3943

上日 3.3473 3.5700

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6418/2.5855

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2900/2.2282

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8122/2.7447 (完)

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