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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 16:06 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜受中国PMI数据扶助上涨,欧债危机料限制涨幅

路透上海7月24日电---伦敦期铜周二反弹,此前数据显示中国7月制造业采购经理人指数(PMI)产出分项录得九个月来最佳表现,暂时缓和了西班牙债务问题可能削弱全球金属需求的忧虑.

汇丰(HSBC)周二公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的7月初值数据,自6月的48.2跳升至49.5,接近50的荣枯分水岭.7月产出分项指数升至51.2,为2011年10月以来最高水准.[ID:nSB1680898].

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