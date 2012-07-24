〔伦敦奥运〕澳洲神枪手父亲担当护女使者

香港个股：中国再保险拟发行8亿美元五年期票据，息率3.375%
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，拟发行本金总额8亿美元五年期票据，息率3.375%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦7月20日电---奥运村是浪漫故事和出格行为发生的温床，但对于来自澳大利亚的哈蕾·查普曼（Hayley Chapman）来说，总会有一双眼睛监视着她的一举一动。
这名射击女将将与父亲共同参加在伦敦的奥运会比赛。她47岁的父亲就住在她隔壁的房间。
对哈蕾来说，大卫·查普曼（David Chapman）既是她的教练，也是她心目中的英雄。他们成为第一对代表澳大利亚出战奥运会的父女。
“他就在隔壁以确保我表现得规规矩矩的，但是我甚至会忽略他在那儿这个事实，”20岁的哈蕾·查普曼在周五这样告诉记者。
哈蕾将出战女子25米手枪速射比赛，她是在看到父亲参加全国比赛之后开始练习射击的。大卫将参加男子25米手枪速射项目。
“爸爸和我之间的关系非常好，”哈蕾补充道。“我喜欢看到他在我身边走动，或者看到他赶去吃早饭，看到他回到奥运村里四处散步我也很开心。”
“能让爸爸陪我一起参加比赛，我真是太幸运了！因为还有许多选手因为不能和家人一起而感到很困扰。对我而言，在伦敦比赛就像在家比赛一样。爸爸真的很棒。”
在2000年悉尼奥运会上，选手们早早地耗尽了主办方准备的避孕套。从此以后，奥运村的夜生活就背上了放浪形骸的名声。（完）
编译：孙舒 发稿：王燕焜
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，拟发行本金总额8亿美元五年期票据，息率3.375%。
路透3月3日 - 金价周五持坚，上日曾下跌逾1%；但由于市场预期美 国联邦储备理事会(美联储/FED)3月升息，金价料将在五周内首次出现周 线下跌，并录得去年12月以来最低价位。 0048 GMT，现货金 几无变动，每盎司报1,234美元。周四金价 录得去年12月15日以来最差单日表现，下跌逾1%，触及1,230.58美元的一 周多低位。 美国期金 上涨0.2%，报1,234.90美元。 美元指数 下跌0.1%至102.070。 美国初请失业金人数上周下降，接近44年低位，反映出尽管首季经济 增长仍然温和，但劳动力供应进一步收紧。 企业和消费者信心在特朗普入主白宫后数周内大幅升温，这有助于推 动美联储开展逾十年来首次持续的加息活动，尽管美国政府尚缺乏明确的 政策。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金 持仓量增加0.21%至845.32吨，周三为843.54吨。
路透上海3月3日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日升0.20%至94.28；SDR篮子指数微升至96.11，BIS篮子指数升至95.62。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.58%，SDR篮子指数升0.64%，BIS指数跌0.65% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8896 -87 欧元 7.2334 202 日圆 6.0253 128 港元 0.8876 -12 英镑