〔欧洲金融〕进一步援助西班牙的方式或是扩大援助基金或ECB出手--法国

香港个股：中国信达拟发行四批有担保优先维好票据，共计30亿美元
据公告，总额3亿美元三年期票据票息为3%，发行价为本金额99.716%；总额13亿美元五年期票据票息3.65%，发行价为本金额99.855%；总额7亿美元七年期票据票息4.1%，发行价为本金额99.807%；总额7亿美元十年期票据票息4.4%，发行价为本金额99.648%。
路透巴黎7月24日电---法国外交部长法比约斯周二表示,进一步救助西班牙可能透过扩大欧洲救助基金或欧洲央行(ECB)采取行动的方式来进行,不过他希望这两个选项都不需要动用.
"我希望不需要再次干预,"法比约斯对法国电视2台表示,"如果不得不出手...可能是加固防火墙,要么是由欧洲央行采取行动."
市场担心,西班牙除了请求用于重整银行资本的1,000亿欧元援金外,恐怕不得不寻求全面国际救助.该担忧已推动西班牙借贷成本在近几日升至欧元问世以来高位.(完)
--编译 洪曦;审校 隋芬
据公告，总额3亿美元三年期票据票息为3%，发行价为本金额99.716%；总额13亿美元五年期票据票息3.65%，发行价为本金额99.855%；总额7亿美元七年期票据票息4.1%，发行价为本金额99.807%；总额7亿美元十年期票据票息4.4%，发行价为本金额99.648%。
路透纽约3月2日 - 摩根士丹利分析师周四表示，预期美联储在3月举行的决策会议当中，将调高美国利率25个基点至0.75-1.00%。
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周四收跌0.52%。沪深证交所融资融券余额当日增加 9.6亿元人民币，连续四日上升；两市两融余额为9,123.8亿元，续创逾一个半月高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/2 5,336.1 3,787.7 9,123.8 9.6 3,230.03 3/1 5,334.3 3,779.9 9,114.2 10.2 3,246.93 2/28 5,322.3 3,781.7