〔欧洲金融〕进一步援助西班牙的方式或是扩大援助基金或ECB出手--法国

路透巴黎7月24日电---法国外交部长法比约斯周二表示,进一步救助西班牙可能透过扩大欧洲救助基金或欧洲央行(ECB)采取行动的方式来进行,不过他希望这两个选项都不需要动用.

"我希望不需要再次干预,"法比约斯对法国电视2台表示,"如果不得不出手...可能是加固防火墙,要么是由欧洲央行采取行动."

市场担心,西班牙除了请求用于重整银行资本的1,000亿欧元援金外,恐怕不得不寻求全面国际救助.该担忧已推动西班牙借贷成本在近几日升至欧元问世以来高位.(完)