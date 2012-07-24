〔伦敦奥运〕巴西沙滩排球女星盼王子来观战

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月23日电---巴西组合朱莉安娜（Juliana Felisberta）/拉利莎（Larissa Franca）是伦敦奥运会女子沙滩排球项目的夺冠热门。但是，其中的一位姑娘在本次奥运上的目标可不止一枚金牌而已。

朱莉安娜希望能与一位王子约会。

周日，朱莉安娜乘坐了位于伦敦市中心的伦敦眼摩天轮，庆祝自己的29岁生日。朱莉安娜很高兴能从摩天轮上看见沙滩排球的比赛场地以及距该场地仅一步之遥的白金汉宫。

“场地选得很棒，因为它就在女王的家门口。我希望王子们能来看比赛，尤其是来看我的比赛，”朱莉安娜周一在接受路透社采访时如此说道。当时她正在位于伦敦东南区水晶宫的巴西队训练中心训练。

现年27岁的哈里王子是英国王位继承者查尔斯王子的小儿子。在最近的巴西之行中，哈里王子在Copacabana区打了一场广为人知的沙滩排球赛。

这一事件引发了一些猜测。有人认为哈里王子将出席在皇家骑兵卫队阅兵场（Horse Guards Parade）举行的沙滩排球比赛。这一场地通常被用来庆祝哈里王子的祖母--伊丽莎白女王的生日。

尽管当朱莉安娜周日表达自己的希望时并不知道王子是否会出席，但白金汉宫方面已经于周一确认，哈里王子确实将出席观看沙滩排球赛。

沙滩排球从1996年亚特兰大奥运会开始成为奥运项目，但这个项目常常不能受到认真的对待。这是因为观众总对着身着暴露比基尼的女选手们拍个不停。

充满生气的朱莉安娜并没有试图降低人们对她们服装的兴趣，相反，她欣然接受了这项运动的性感形象。

她告诉记者，沙滩篮球为观众们提供了绝妙的机会，他们可以在赛场上尽情欣赏男选手和女选手们优美的躯体。

“伦敦的人们一定能好好享受沙滩排球比赛。这项运动很有趣，而且运动员们的身材都很棒。英国人在看完这些比赛后会爱上沙滩排球的，”朱莉安娜如此说道。（完）