《汇市简讯》美元/日圆料将走跌,市场大打安全牌

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
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如果不是有干预威胁,美元/日圆将会大幅下滑.日本债市的流动性意味其有一定的安全性,由于比起零和负报酬率,其趋近于零的利率实际上仍有吸引力,也使得日债成为更佳的避险资产.
美债/日债的利差缩窄证明是极有影响力的,美国联邦储备理事会(美联储,FED)有再次启动量化宽松政策的可能性,即使其压力可能不小.
美元/日圆从78.00开始,每往下50个跳点,可能会出现逢整数的买盘.唯有在200日移动均线/日线图云底79.08/18上方,才会减轻空方压力.(完)
--编译 戴素萍;审校 田建华
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。