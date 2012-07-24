版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 16:16 BJT

《汇市简讯》美元/日圆料将走跌,市场大打安全牌

0741GMT

如果不是有干预威胁,美元/日圆将会大幅下滑.日本债市的流动性意味其有一定的安全性,由于比起零和负报酬率,其趋近于零的利率实际上仍有吸引力,也使得日债成为更佳的避险资产.

美债/日债的利差缩窄证明是极有影响力的,美国联邦储备理事会(美联储,FED)有再次启动量化宽松政策的可能性,即使其压力可能不小.

美元/日圆从78.00开始,每往下50个跳点,可能会出现逢整数的买盘.唯有在200日移动均线/日线图云底79.08/18上方,才会减轻空方压力.(完)

--编译 戴素萍;审校 田建华

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐