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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 16:54 BJT

〔欧洲政经〕奥地利财长费克特表示,目前未讨论希腊退出欧元区事宜

路透维也纳7月24日电---奥地利财长费克特表示:

* 目前未讨论希腊退出欧元区事宜

* 正在等待9月三方国际贷款机构有关希腊的报告

* 在看到三方国际贷款机构的报告前,必须认为希腊在2020年前都可自我维持.(完)

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