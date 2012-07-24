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市场报道 | 2012年 7月 24日 星期二 16:40 BJT

〔欧洲汇市〕英镑持稳,关注周三英国GDP数据

* 英镑兑美元自周四以来下挫1.5%

* 英镑有望扩大先前涨势,此前公布的欧元区PMI疲弱

* 投资者等候周三的英国第二季GDP数据

路透伦敦7月24日电---英镑周二持稳,自上周尾段以来兑美元累计下挫近1.5%,投资者静候周三的第二季英国国内生产总值(GDP)数据,以寻觅进一步方向指引.

英镑兑美元GBP=D4持平于1.55美元.

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