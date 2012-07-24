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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 16:50 BJT

〔欧元债市〕西班牙发行30.5亿欧元国库券,收益率上扬

路透马德里7月24日电---西班牙周二公布标售国库券结果:

* 标售16.3亿欧元三个月期国库券,投标倍数为2.9(上次标售为2.6)

* 标售14.2亿欧元六个月期国库券,投标倍数为3.0(上次标售为2.8)

* 标售三个月期国库券平均收益率为2.434%(前次为2.362%)

* 标售六个月期国库券平均收益率为3.691%(前次为3.237%)

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