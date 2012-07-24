〔中国债市〕发改委酝酿企业发债改革,或按券商资质予承销家数限额--报载

* 发改委拟根据券商资质给予企业债承销家数限额

* 如成行,大券商将受益小公司则承压

* 通道制方向未获市场广泛认可

路透上海7月24日电---中国非金融企业债务融资三大审批部门之一的发改委,正酝酿着一场企业债发行变革.证券时报周二报导,发改委拟将当前的企业债券承销模式改革成"通道制",即根据券商资质高低给予对应的企业债承销家数限额.

报导引述发改委日前召开的部分券商高管会议内容称,之所以管控券商承销数量,主要是考虑到债券的兑付风险问题.因此前企业债,尤其是城投债发行风险控制欠缺,希望将企业债承销家数多寡与券商注册资本金挂钩,鼓励其增加内部风险控制,规避兑付风险,并适度抑制当前企业债券发行规模暴增.

央行管辖的银行间市场交易商协会近年推出的短期融资券和中期票据等非金融机构债务融资工具,因其发行的便利性等特点,发展迅猛.今年以来,中国债券市场另一主要债券发行审批机构--证监会亦大力推进私募债等业务,以拓展债券市场发展.

报导指出,如果上述"通道制"付诸实施,对当前企业债券承销格局和发行规模将产生很大影响.调查显示,注册资本金50亿元人民币以上的券商基本持支持或中立态度,因认为该政策对其利大于弊,但注册资本金在50亿元以下的,则持坚决抵制态度.

一家注册资本金逾20亿元的券商固定收益部总经理表示,"这样改革不太合适,是在走回头路."

该总经理表示,如果采用"通道制",其公司每年至多获得2-3个企业债发行额度,根本不可能有市场竞争力.而该公司近两年企业债券承销业务起色明显,已连续两年保持六个项目以上规模.

2011年中国企业债券发行规模为3,486亿元人民币,银河证券、中信建投证券和宏源证券000562.SZ排名前三;2012年上半年企业债发行有所提速,当期发行规模已达3,123亿元,国开证券、银河证券和宏源证券000562.SZ名列前三甲.

上海证券交易所最新会员资料显示,在其109家券商中,排名前五位的证券公司依次为中信证券(600030.SS)(6030.HK)、海通证券(600837.SS)(6837.HK)、国信证券、申银万国证券和中信建投证券,注册资本从111亿元至61亿元不等.

报导还指出,上述会议内容并包括了将企业债审批权限统一收归国家发改委,而非地方发改委等.(完)