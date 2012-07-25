法国外长称叙利亚使用生化武器不可接受

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎7月24日电---法国外交部长法比尤斯（Laurent Fabius）周二称，叙利亚政府军若使用生化武器将令人无法接受。
叙利亚外交部发言人马克迪希（Jihad Makdissi）周一称，叙部队不会使用生化武器镇压反抗力量，但或用于抗击外国部队，首次承认叙利亚拥有生化武器。
法比尤斯对法国电视二台称：“无论什么情况，使用生化武器都完全令人无法接受。奥巴马总统为这一点作出过声明，其他人也如此……这些武器受到国际社会严密监督。”
法比尤斯还称，叙利亚总统阿萨德势将下台，但阿盟提供的安全离境帮助，也不能助阿萨德规避惩罚。
法比尤斯表示：“阿盟承诺提供这项帮助，但我认为，长期而言，所有独裁者都需要为其罪行付出代价。最后，他和其他独裁者都无法免受惩罚……阿萨德下台只是时间问题。”
“阿萨德下台一定不能让少数派遭迫害。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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