法国外长称叙利亚使用生化武器不可接受

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎7月24日电---法国外交部长法比尤斯（Laurent Fabius）周二称，叙利亚政府军若使用生化武器将令人无法接受。

叙利亚外交部发言人马克迪希（Jihad Makdissi）周一称，叙部队不会使用生化武器镇压反抗力量，但或用于抗击外国部队，首次承认叙利亚拥有生化武器。

法比尤斯对法国电视二台称：“无论什么情况，使用生化武器都完全令人无法接受。奥巴马总统为这一点作出过声明，其他人也如此……这些武器受到国际社会严密监督。”

法比尤斯还称，叙利亚总统阿萨德势将下台，但阿盟提供的安全离境帮助，也不能助阿萨德规避惩罚。

法比尤斯表示：“阿盟承诺提供这项帮助，但我认为，长期而言，所有独裁者都需要为其罪行付出代价。最后，他和其他独裁者都无法免受惩罚……阿萨德下台只是时间问题。”

“阿萨德下台一定不能让少数派遭迫害。”（完）