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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 16:50 BJT

〔表格〕英国6月经季节调整的抵押贷款批准宗数同比下降21%--BBA

路透伦敦7月24日电---英国银行业者协会(BBA)周二公布数据显示,英国6月经季节调整的抵押贷款批准宗数较上年同期下降21%,至26,269件.

6月抵押贷款净额增加3.42亿英镑.

6月 5月 2011年6月

经季节调整净抵押贷款 +342 -70 +431

(单位百万英镑)

6月 5月 2011年6月

各类贷款批准数

购房 26,269 29,567 33,056

再抵押 14,001 17,584 24,506

其他担保贷款 11,340 12,772 15,619 (完)

--编译 肖群英;审校 田建华

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