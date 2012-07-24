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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 17:09 BJT

〔欧洲期市〕小麦期货盘初跌3%,因美国天气好转及CBOT谷物期货走弱

路透巴黎7月24日电---欧洲制粉小麦期货BL2X2周二开盘重挫3%,因美国降雨预期缓解了对美国乾旱的担忧,另外欧元区债务危机继续压制风险资产.

芝加哥期货交易所(CBOT)谷物期货走软也对欧洲市场形成拖累.(完)

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