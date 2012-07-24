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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 17:29 BJT

〔日本经济〕央行新任委员称,可能需要考虑新宽松路线以对抗通缩

路透东京7月24日电---日本央行新任审议委员木内登英周二表示,如果当前措施确定不足以战胜通缩,则日本央行将必须灵活考虑新的宽松作法.

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