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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 17:34 BJT

〔日本央行〕政策委员佐藤健裕:可能需要新的宽松举措来应对通缩

路透东京7月24日电---日本央行新任政策委员佐藤健裕周二表示:

* 很难预料明年CPI增幅是否接近1%

* 未来通过买入海外债券来提供流动性是一种政策选项

* 央行对于CPI的预估可能过于依赖对产出缺口大小的评估

* 就业市场正在改善,名义薪资的增幅依然很小

* 当名义薪资增长缓慢时,很难消除产出缺口及通缩

* 有必要降低实质利率并提高通胀预期

* 并不特别清楚日本央行资产购买计划将如何帮助稳定CPI

* 资产购买计划将对汇率和其他资产价格产生影响,并引发资产组合的再平衡调整

* 2%的通胀目标是理想的,但更重要的是拥有一个可实现的物价目标 (完)

--编译 洪曦;审校 郑茵

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