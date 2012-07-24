〔日本央行〕政策委员佐藤健裕:可能需要新的宽松举措来应对通缩

香港个股：中国再保险拟发行8亿美元五年期票据，息率3.375%
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，拟发行本金总额8亿美元五年期票据，息率3.375%。
路透东京7月24日电---日本央行新任政策委员佐藤健裕周二表示:
* 很难预料明年CPI增幅是否接近1%
* 未来通过买入海外债券来提供流动性是一种政策选项
* 央行对于CPI的预估可能过于依赖对产出缺口大小的评估
* 就业市场正在改善,名义薪资的增幅依然很小
* 当名义薪资增长缓慢时,很难消除产出缺口及通缩
* 有必要降低实质利率并提高通胀预期
* 并不特别清楚日本央行资产购买计划将如何帮助稳定CPI
* 资产购买计划将对汇率和其他资产价格产生影响,并引发资产组合的再平衡调整
* 2%的通胀目标是理想的,但更重要的是拥有一个可实现的物价目标 (完)
--编译 洪曦;审校 郑茵
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，拟发行本金总额8亿美元五年期票据，息率3.375%。
路透3月3日 - 金价周五持坚，上日曾下跌逾1%；但由于市场预期美 国联邦储备理事会(美联储/FED)3月升息，金价料将在五周内首次出现周 线下跌，并录得去年12月以来最低价位。 0048 GMT，现货金 几无变动，每盎司报1,234美元。周四金价 录得去年12月15日以来最差单日表现，下跌逾1%，触及1,230.58美元的一 周多低位。 美国期金 上涨0.2%，报1,234.90美元。 美元指数 下跌0.1%至102.070。 美国初请失业金人数上周下降，接近44年低位，反映出尽管首季经济 增长仍然温和，但劳动力供应进一步收紧。 企业和消费者信心在特朗普入主白宫后数周内大幅升温，这有助于推 动美联储开展逾十年来首次持续的加息活动，尽管美国政府尚缺乏明确的 政策。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金 持仓量增加0.21%至845.32吨，周三为843.54吨。
路透上海3月3日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日升0.20%至94.28；SDR篮子指数微升至96.11，BIS篮子指数升至95.62。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.58%，SDR篮子指数升0.64%，BIS指数跌0.65% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8896 -87 欧元 7.2334 202 日圆 6.0253 128 港元 0.8876 -12 英镑