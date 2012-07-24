《中国新债预测》三年续发国债收益率预测均值2.41%,高于二级市场

* 招标品种: 今年第七期三年国债续发

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(25日)9:30-10:30

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 2.37%-2.50%

* 预测均值: 2.41%(按各家机构预测值平均)

路透北京7月24日电---中国财政部周三将续招标发行三年期固息国债.路透调查显示,5月以来,三年国债收益率下行幅度已大,故价值吸引力不大,加之近期资金面偏紧,导致本期新债需求中性偏弱,料明日新债中标收益率将高于二级市场水平,均值落在2.41%附近.

不过,路透访问的市场人士也表示,国债品种常规还是有稳定需求做支撑的,故该期债结果难以大幅超越二级市场水平;然机构配置动力的不足,或最终导致边际和加权利率价差较宽.

"品种不好,资金利率这么高,养券养不住;只要有其他选择,我们就不会选配三年国债,拿个基本量吧,"北京一国有交易员称.

北京一大型券商固定收益分析师亦表示,该期新债绝对收益和相对收益吸引力都不大,预期结果或高于二级市场水平,落于2.40%以上,边际利率或接近2.50%.

中债登银行间市场固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,三年期国债最新收益率报2.4083%;增发标的120007券CN120007=CFXS今日的加权成交收益率为2.3612%.

周一招标的三年期地方债中标利率偏高,为2.74%.市场人士表示,地方债流动性本来就一般,机构参与热情有限,加之近期市场资金面偏紧,更是推动该期新债结果明显高于二级市场水平,认购倍数创出同类债年内新低,仅为1.3倍.[ID:nSB1680866]

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与第七期国债相同.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该续发行国债7月26日开始续发行,7月30日续发行结束,续发行部分从8月1日起与原发行部分合并上市交易.

续发行国债招投标当天第七期国债停止交易一天.财政部于4月25日招标发行300亿元第七期三年国债,中标利率为2.91%,投标倍数约为1.45倍.(完)