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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 17:13 BJT

〔欧元债市〕西班牙短期公债标售成本跳升,然获稳健需求

路透马德里7月24日电---西班牙周二的短期公债标售轻易地完成了筹资目标,不过两档公债支付的利率也创下欧元区有史以来第二高,受累于市场仍担心该国或需要全面的主权援助.

西班牙财政部通过标售三个月期和六个月期公债筹集了30.4亿欧元(37亿美元)资金,之前的筹资目标为20-30亿欧元.

西班牙此次标售了16.3亿欧元三个月期公债,平均得标收益率为2.434%,6月时为2.362%,投标倍数为2.9倍,上个月标售中为2.6倍.

西班牙财政部的六个月前公债标售的得标收益率跳升至3.691%,上个月为3.237%.该档公债标售的规模达到了14.2亿美元,投标倍数为3倍.(完)

--编译 王洋;审校

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