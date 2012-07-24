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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 17:26 BJT

〔中港股市〕恒生指数跌至一个月低点,沪综指小幅收高

* 恒生指数跌0.8%,沪综指涨0.2%

* 中海油重挫4%,投资者谨慎看待中海油对Nexen的收购计划

* 香港股市中资地产股上涨,但内地股市地产股下跌

路透香港/上海7月24日电---香港股市周二在振荡交投中收在一个月低位,受中海油重挫4%拖累,此前中海油宣布计划以151亿美元收购加拿大产油商Nexen.

台风韦森特迫使港股取消早盘交易,所以成交额下降,加剧市场波动.一项初步调查显示中国制造业活动7月略有改善,未能改善市场人气.

内地股市方面,沪深300指数.CSI300上涨0.5%.沪综指.SSEC较周一的40个月收盘低位上涨0.2%.

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