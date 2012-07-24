〔中港股市〕恒生指数跌至一个月低点,沪综指小幅收高

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 恒生指数跌0.8%,沪综指涨0.2%
* 中海油重挫4%,投资者谨慎看待中海油对Nexen的收购计划
* 香港股市中资地产股上涨,但内地股市地产股下跌
路透香港/上海7月24日电---香港股市周二在振荡交投中收在一个月低位,受中海油重挫4%拖累,此前中海油宣布计划以151亿美元收购加拿大产油商Nexen.
台风韦森特迫使港股取消早盘交易,所以成交额下降,加剧市场波动.一项初步调查显示中国制造业活动7月略有改善,未能改善市场人气.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。