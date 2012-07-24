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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 17:19 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶触及两年半低位,受中国需求疑虑打压

路透东京7月24日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二跌至两年半低位,因对于中国需求的担忧持续不散,尽管此前公布的数据显示,中国制造业在7月改善.

中国宏观经济先行指标--7月汇丰制造业PMI初值创下五个月高位,表明工业活动温和改善,前期宽松政策正逐渐生效,中国经济正慢慢企稳.[ID:nSB1683098]

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