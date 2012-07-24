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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 17:44 BJT

〔欧洲经济〕希腊总理萨马拉斯称,该国今年经济衰退幅度可能超过7%

路透雅典7月24日电---希腊总理萨马拉斯周二表示,今年希腊经济衰退幅度或超过7%,预计该国2014年前不会恢复经济成长.

萨马拉斯称,"我们今年将抑制衰退,能在2014年伊始进入复苏."(完)

--编译 田建华;审校 郑茵

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