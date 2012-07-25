叙称大马士革爆炸案疑犯被拘--报导

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜7月24日电---伊朗法斯通讯社（Fars）周二报导称，叙利亚当局拘捕了一名据称发动了上周爆炸袭击的疑犯。
报导援引叙利亚议员Mohammad Zahir Ghanoum称，这名疑犯是大马士革发生爆炸袭击的安全总部的工作人员。
爆炸袭击造成叙利亚国防部长、阿萨德的姐夫和一名情报长官丧生，是针对该国领导阶层发动的最严重袭击。
Ghanoum称：“在叙利亚国家安全委员会大楼实施爆炸袭击的嫌疑人被捕。”
“被捕之人是这座大楼的工作人员，但我无法透露进一步详情，或许在不久的将来会公开此人的供词。”
Ghanoum还称，此人受雇于叙利亚的敌人，但阿萨德政府不会任由美国、以色列、土耳其及卡塔尔来削弱叙利亚的安全力量。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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