叙称大马士革爆炸案疑犯被拘--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜7月24日电---伊朗法斯通讯社（Fars）周二报导称，叙利亚当局拘捕了一名据称发动了上周爆炸袭击的疑犯。

报导援引叙利亚议员Mohammad Zahir Ghanoum称，这名疑犯是大马士革发生爆炸袭击的安全总部的工作人员。

爆炸袭击造成叙利亚国防部长、阿萨德的姐夫和一名情报长官丧生，是针对该国领导阶层发动的最严重袭击。

Ghanoum称：“在叙利亚国家安全委员会大楼实施爆炸袭击的嫌疑人被捕。”

“被捕之人是这座大楼的工作人员，但我无法透露进一步详情，或许在不久的将来会公开此人的供词。”

Ghanoum还称，此人受雇于叙利亚的敌人，但阿萨德政府不会任由美国、以色列、土耳其及卡塔尔来削弱叙利亚的安全力量。（完）