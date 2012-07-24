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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 17:38 BJT

〔标题新闻〕叙利亚政府仍完全控制着化学武器库--以色列高级国防官员

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8IO8J3]

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