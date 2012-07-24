〔中国房地产〕国务院将对房地产调控展开督察,彰显调控不放松姿态(更新版)

(新增分析师评论和背景)

* 派出督察显示中央坚持房地产调控不放松

* 对抑制房价上涨预期或有心理正面作用

* 短期效果难以判断

路透北京7月24日电---中国楼市屡现回温迹象,中央也屡次表态要加强房地产调控,进一步动作将从7月下旬开始对16个省(市)贯彻落实房地产市场调控开展专项督查,彰显中央坚持房地产调控不放松的姿态.

不过碍于中国经济放缓压力将难以再出台调控政策,目前以从严执行既有政策为主,影响所及或仅在心理层面上.

政府网周二发布消息称,督察重点是检查住房限购措施执行情况,差别化住房信贷政策执行情况,住房用地供应和管理情况,税收政策执行和征管情况.对落实房地产市场调控政策措施有偏差、不到位的,国务院督查组将督促进行整改.

"从派出督察组来看,房地产调控还会保持稳定和高压的态势."上海证券房地产分析师舒廷飞表示.

他认为,目前房价上涨预期重新抬头,督察对于扭转市场预期,至少在心理层面上有比较正面的影响.

虽然六七月份是楼市传统销售淡季,但降息以及房价上涨预期升温,带动刚性和改善性需求入市,让中国6月房价环比结束八连跌,初现企稳迹象. [ID:nSB1672100]

而不少地方政府出现加快为楼市"松绑"的迹象,试图尽快扭转"土地财政"收入下滑现状.南京市日前就发布关于扩大内需、拉动消费的30条新政,首次购房和保障房将获更大支持力度,入选"321"计划的人才视同南京户籍,并将给予购房补贴. [ID:nSB1683194]

针对房地产市场初现回暖趋势,国务院总理温家宝此前强调,必须坚定不移做好房地产调控工作,把抑制房地产投机投资性需求作为一项长期政策,促进房价合理回归,决不能让房价反弹.国土资源部亦在近期表示,下半年进一步加大普通商品住房用地的供应力度;同时,防止出现商服和住宅高价地,扰乱市场预期,破坏市场稳定.

不过分析人士认为,此次督察对房地产市场的影响,短期难以判断,还需观察具体执行情况.

"即使督查队觉得房价有上涨过快的势头,我们认为在目前经济增速下滑的背景下,也不会再出台新的政策,更大的可能性是从严执行目前已有政策."中原集团研究中心总监刘渊表示.

此次督查的地区是:北京市、天津市、河北省、辽宁省、吉林省、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、重庆市、四川省.对其他地区落实情况,国务院也将通过各种方式进行督促检查.

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